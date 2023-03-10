ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Спасаем жизнь" и Protez Hub запускают уникальный образовательный проект, посвященный протезированию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На сайте можно будет найти всю информацию о протезировании от момента травмы до выбора оптимального протеза
На сайте можно будет найти всю информацию о протезировании – от момента травмы до выбора оптимального протеза
Фото: metinvest.media

В Украине с конца марта Protez Hub и гуманитарный проект "Спасаем жизнь" запускают образовательную онлайн-платформу для специалистов медицинских и протезных предприятий под названием "База знаний: Protez Hub". В компании "Метинвест", которая основала проект "Спасаем жизнь" в координации с Фондом Рината Ахметова, отметили, что ресурс уникален для Украины, так как он полностью украиноязычный, а доступ к материалам – бесплатный.

Проект "Спасаем жизнь" в начале войны был призван предотвратить продовольственный кризис, но стал масштабной миссией с несколькими направлениями работы, одно из них – реабилитационная программа, состоящая из двух частей: "Несокрушимая мама" (предоставляет психологическую помощь матерям с детьми) и проект протезирования для потерявших конечности военных и гражданских украинцев.

"В программу "Спасаем жизнь" и Protez Hub входит подготовка к протезированию, установке протезов, дальнейшему наблюдению в украинских клиниках, физической и психологической реабилитации. В настоящее время помощь получают уже 34 украинца", – сказано в сообщении. 

Запуск онлайн-платформы позволит улучшить понимание процесса реабилитации человека с ампутацией конечности с момента травмы до момента эффективного использования протеза, убеждены инициаторы проекта.

"Платформа будет содержать пять курсов на темы ухода, реабилитации, протезирования и психологических аспектов травмы, что привело к ампутации одной или более конечностей. В настоящее время созданы десятки украиноязычных видеолекций, которые в логической последовательности рассказывают, как подготовиться к протезированию конечности, определить потребности и возможности, тренироваться с протезом", – отмечает пресс-служба "Метинвеста". 

Кроме лекций, специалисты смогут загрузить и использовать на практике рекомендации, опросники, шкалы, программы и другие вспомогательные материалы

"Инициатива "Спасаем жизнь" с начала войны помогает всем, кто в этом нуждается больше всего. Чтобы справиться с новыми вызовами, мы ввели масштабную программу протезирования и реабилитации для раненых ветеранов и мирных жителей, а также поддержали создание специализированного портала. Образовательная онлайн-платформа позволит каждому отечественному специалисту, имеющему дело с ампутациями конечностей, получить системное понимание всех процессов реабилитации и применить знания на практике", – отмечает генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Образовательная онлайн-платформа необходима, так как до сих пор Украина не имела подобных ресурсов, отметила руководитель проекта и президент Protez Hub Антонина Кумко.

"Целью Protez Hub всегда было и остается устойчивое развитие области протезирования конечностей и сопроводительной реабилитации в Украине. Мы стремились создать интересные, полезные и последовательные онлайн-курсы, которые помогли бы всем участникам процесса восстановления личности с ампутацией конечности понять, на что следует обращать внимание на каждом этапе. Используя зарубежный и отечественный опыт, нам удалось создать ресурс, который в результате еще более актуален для Украины", – сказала она.

Контекст:

За год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" получили более 425 тысяч украинцев. Проект поставляет мирным жителям продукты питания и товары первой необходимости, а больницам – оборудование, медикаменты и расходные материалы.

Последним направлением, которое развивает гуманитарная платформа, стала психологическая и физическая реабилитация: проекты "Несокрушимая мама" и протезирование. В этих направлениях приняли участие уже 173 человека.

Теги: медицина, военные, ветераны, Метинвест, помощь, раненые, протезы, реабилитация, медики, травмы, Юрий Рыженков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе
"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением
"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
Галина ГРИШИНА
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Галина ГРИШИНА
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на нескольких снимках
Мишина показала живот на нескольких снимках
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (157744)
2
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (76803)
3
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения (52820)
4
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (51723)
5
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (42304) G
6
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (31595)
7
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото (28009)
8
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (25485)
 
 
 
 