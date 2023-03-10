"Спасаем жизнь" и Protez Hub запускают уникальный образовательный проект, посвященный протезированию

На сайте можно будет найти всю информацию о протезировании – от момента травмы до выбора оптимального протеза Фото: metinvest.media

Проект "Спасаем жизнь" в начале войны был призван предотвратить продовольственный кризис, но стал масштабной миссией с несколькими направлениями работы, одно из них – реабилитационная программа, состоящая из двух частей: "Несокрушимая мама" (предоставляет психологическую помощь матерям с детьми) и проект протезирования для потерявших конечности военных и гражданских украинцев.

"В программу "Спасаем жизнь" и Protez Hub входит подготовка к протезированию, установке протезов, дальнейшему наблюдению в украинских клиниках, физической и психологической реабилитации. В настоящее время помощь получают уже 34 украинца", – сказано в сообщении.

Запуск онлайн-платформы позволит улучшить понимание процесса реабилитации человека с ампутацией конечности с момента травмы до момента эффективного использования протеза, убеждены инициаторы проекта.

"Платформа будет содержать пять курсов на темы ухода, реабилитации, протезирования и психологических аспектов травмы, что привело к ампутации одной или более конечностей. В настоящее время созданы десятки украиноязычных видеолекций, которые в логической последовательности рассказывают, как подготовиться к протезированию конечности, определить потребности и возможности, тренироваться с протезом", – отмечает пресс-служба "Метинвеста".

Кроме лекций, специалисты смогут загрузить и использовать на практике рекомендации, опросники, шкалы, программы и другие вспомогательные материалы

"Инициатива "Спасаем жизнь" с начала войны помогает всем, кто в этом нуждается больше всего. Чтобы справиться с новыми вызовами, мы ввели масштабную программу протезирования и реабилитации для раненых ветеранов и мирных жителей, а также поддержали создание специализированного портала. Образовательная онлайн-платформа позволит каждому отечественному специалисту, имеющему дело с ампутациями конечностей, получить системное понимание всех процессов реабилитации и применить знания на практике", – отмечает генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Образовательная онлайн-платформа необходима, так как до сих пор Украина не имела подобных ресурсов, отметила руководитель проекта и президент Protez Hub Антонина Кумко.

"Целью Protez Hub всегда было и остается устойчивое развитие области протезирования конечностей и сопроводительной реабилитации в Украине. Мы стремились создать интересные, полезные и последовательные онлайн-курсы, которые помогли бы всем участникам процесса восстановления личности с ампутацией конечности понять, на что следует обращать внимание на каждом этапе. Используя зарубежный и отечественный опыт, нам удалось создать ресурс, который в результате еще более актуален для Украины", – сказала она.