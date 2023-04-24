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Справку о несудимости теперь можно получить в "Дії" – Федоров

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Федоров рассказал о новой услуге в "Дії"
Федоров рассказал о новой услуге в "Дії"
Фото: Дія / Facebook

В приложении "Дія" теперь можно получить документ об отсутствии судимости. Об этом сообщает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 24 апреля в Telegram.

По его словам, такой документ ежегодно получают около 1 млн человек. Выписка о несудимости требуется во многих ситуациях — от приема на работу до участия в тендере или постановки на учет в военкомате. Теперь ее можно получить онлайн в несколько кликов.

"Больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если ваши данные находятся в реестрах. Через пять минут после получения выписки вам поступит push-уведомление. Можете оценить качество услуги", – написал Федоров.

Министр отметил, что для корректной работы услуги необходимо обновить приложение до последней версии. 

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 100 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: документы, Михаил Федоров, приложение Дія, электронные услуги, Минцифры
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