Справку о несудимости теперь можно получить в "Дії" – Федоров

По его словам, такой документ ежегодно получают около 1 млн человек. Выписка о несудимости требуется во многих ситуациях — от приема на работу до участия в тендере или постановки на учет в военкомате. Теперь ее можно получить онлайн в несколько кликов.
"Больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если ваши данные находятся в реестрах. Через пять минут после получения выписки вам поступит push-уведомление. Можете оценить качество услуги", – написал Федоров.
Министр отметил, что для корректной работы услуги необходимо обновить приложение до последней версии.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступно более 100 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.