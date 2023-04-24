Справку о несудимости теперь можно получить в "Дії" – Федоров

По его словам, такой документ ежегодно получают около 1 млн человек. Выписка о несудимости требуется во многих ситуациях — от приема на работу до участия в тендере или постановки на учет в военкомате. Теперь ее можно получить онлайн в несколько кликов.

"Больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если ваши данные находятся в реестрах. Через пять минут после получения выписки вам поступит push-уведомление. Можете оценить качество услуги", – написал Федоров.

Министр отметил, что для корректной работы услуги необходимо обновить приложение до последней версии.