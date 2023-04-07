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Представитель Минцифры Баник: Когда россияне нас пытались запугать, происходило все наоборот. У нас по графикам видно: скачок продаж облигаций и донатов в первые дни после обстрелов

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Баник: Большие обстрелы всегда увеличивали количество донатов на армию
Баник: Большие обстрелы всегда увеличивали количество донатов на армию
Фото предоставила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины

В интервью изданию "ГОРДОН" руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник рассказал, как украинцы реагировали на атаки россиян.

"Суммарно мы запустили 52 услуги на портале и в приложении "Дія" – это и мелкие какие-то функции, и такие важные, которые мы не планировали, – это "єДокумент", радио, телевидение, "єВорог", военные облигации, донаты на армию и так далее", – сообщил Баник.

Он отметил, что люди проводили значительное время в приложении.

"Можно сказать, что днем время, проведенное в "Дії", было больше, когда мы запустили радио и телевидение. Люди большую часть времени проводили в укрытиях, и им нужен был доступ к новостям. Потом воздушных тревог стало со временем меньше, и люди стали дома находиться во время тревог. Но вообще каких-то скачков или падений нет. Когда мы запускаем какой-нибудь новый сервис, то количество в первые дни растет, потому что все хотят ознакомиться с продуктом или проголосовать в опросе", – рассказал Баник.

В то же время он обратил внимание, что после массированных ракетных обстрелов активность украинцев возрастала.

"Мы увидели следующую динамику: большие обстрелы всегда увеличивали количество донатов и проданных облигаций в "Дії". То есть, когда россияне нас пытались демотивировать и запугать, происходило все наоборот. У нас по графикам видно: в октябре, ноябре – скачок продаж в первые несколько дней после обстрелов", – сказал Баник.

Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию. Полный текст интервью

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, военные, вторжение, облигации, обстрелы, война России против Украины, приложение Дія, Минцифры, Мстислав Баник, россияне
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