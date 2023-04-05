Представитель Минцифры Баник: Около 500 тыс. сообщений получили силы защиты Украины через "єВорог" от украинцев. Европейцы дали этому определение – "гражданская разведка"

"Когда произошло вторжение, украинцы на территориях, которые быстро были оккупированы, всякими способами пытались известить о враге – и на юге, и в Киевской области, на севере, и даже в Черниговской области… Все пытались снять и отправить куда-то. И появился первый чат-бот, не наш, Stop Russian War от Службы безопасности Украины. Мы параллельно тогда уже начали работу над "єВорогом". Здесь все очень просто: чат-бот может решать большое количество разнообразных задач", – сказал Баник.

По его словам, ВСУ до сих пор активно пользуются информацией, полученной от украинцев через "єВорог".

"Чем отличается "єВорог": мы добавили этот чат на первый экран приложения "Дія". Почему? Так как ты видишь военную технику, тебе не нужно вспоминать, как найти в Telegram чат-бот, как он пишется. Человек открывает "Дію" и с первого экрана туда переходит. Второе – мы добавили верификацию личности через "Дію". То есть перед тем, как присылать что-то, тебе нужно подтвердить личность – это позволяет получать более чистые заявки. И дальше есть первая линия менеджеров, просматривающих информацию, чтобы не было дубликатов, чтобы были актуальны данные. И потом это все идет в Вооруженные силы Украины, и они до сих пор активно пользуются этой всей информацией", – подчеркнул Баник.

Он отметил, что современные технологии существенно изменили методы ведения войны.

"Иногда мы можем получить запросы на тот или иной вид техники. Недавно мы призывали искать средства радиоэлектронной борьбы, ВСУ дали примеры, как выглядит эта техника, и это реально дает эффект. То есть туда можно сообщить о вражеских силах, о коллаборантах, о взрывоопасных предметах. Уже около 500 тыс. сообщений мы получили. Европейцы, когда мы с ними об этом говорили, дали этому явлению определение – "гражданская разведка". Когда есть простые инструменты, есть гражданские люди, на которых армия не рассчитывает во время войны, а оказывается, что они могут в таком масштабе приносить такие результаты. Это значит, что современная война совсем другая, и в ней, по сути, каждый человек может что-то сделать", – резюмировал Баник.

Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию. Читайте полную версию интервью