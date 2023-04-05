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Представитель Минцифры Баник: Ранее "Дія" добавляла удобства с документами, но сейчас она стала действительно настольным приложением для человека

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По словам Баника, "Дія" оказалась очень полезной для людей, которые остаются в зоне боевых действий
По словам Баника, "Дія" оказалась очень полезной для людей, которые остаются в зоне боевых действий
Фото: Дія / Facebook

После полномасштабного вторжения российских оккупантов приложение "Дія" стало для украинцев "настольным". Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

"Я вообще не представляю, как бы все было без "Дії" в нашей стране. Начиная от документов, блокпостов и заканчивая доступом к новостям или "єВорог". Что касается отношения украинцев… К началу полномасштабного вторжения у нас было примерно 14,5 млн пользователей, сейчас – 18,9 млн. Вот даже за такое время у нас почти 5,5 млн пользователей прибавилось. Раньше, можно сказать, для людей "Дія" была опцией, которая придавала удобства с теми же документами, но для добровольного использования. Сейчас приложение продолжает быть непринудительным сервисом, необязательным для использования, но "Дія" действительно стала настольным приложением для человека", – подчеркнул Баник.

По его словам, "Дія" оказалась очень полезной для людей, которые остаются в зоне боевых действий.

"Мы пришли и к драматическим выводам, что на оккупированных территориях, где активно идет война, не может существовать офлайн-офисов, не может быть ЦПАУ и так далее. Я сам видел ЦПАУ, в который прилетела ракета, где я был еще осенью 2021 года. То есть "Дія" стала единственным способом доставки сервисов и услуг для людей на тех территориях. Плюс мы установили контакты с людьми, которые находятся за границей, и, соответственно, таким образом подтвердили необходимость такого решения. Учитывая, что, несмотря на любые атаки и попытки россиян, "Дія" ни разу не упала, не была взломана, мы подтвердили надежность этого продукта", – отметил Баник.

Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию. Читайте полную версию интервью

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, украинцы, война России против Украины, документы, приложение Дія, Минцифры, Мстислав Баник, сервис
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