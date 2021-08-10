Среди всех государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ – опрос

ВСУ доверяют 68,3% опрошенных.

Также среди лидеров в рейтинге доверия украинцев – волонтерские организации (63,6%), церковь (63,5%) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (61,4%).

Помимо этого, украинцы выражают доверие главам своих городов (поселков или сел), в которых проживают (57,1%), Государственной пограничной службе (55%), Национальной гвардии Украины (53,6%), добровольческим батальонам (53,5%), городскому или сельскому совету населенного пункта, в котором проживают (51,4%).

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.