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Среди всех государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ – опрос

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ВСУ доверяют 68,3% украинцев
ВСУ доверяют 68,3% украинцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Среди всех государственных и общественных институтов страны украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 августа результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

ВСУ доверяют 68,3% опрошенных.

Также среди лидеров в рейтинге доверия украинцев – волонтерские организации (63,6%), церковь (63,5%) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (61,4%).

Помимо этого, украинцы выражают доверие главам своих городов (поселков или сел), в которых проживают (57,1%), Государственной пограничной службе (55%), Национальной гвардии Украины (53,6%), добровольческим батальонам (53,5%), городскому или сельскому совету населенного пункта, в котором проживают (51,4%).

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: Украина, рейтинг, ГСЧС, соцопрос, Госпогранслужба, церковь, волонтеры, ВСУ, Центр Разумкова, украинцы
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