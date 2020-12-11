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Степанов назвал регионы Украины, в которых зафиксированы повторные заражения COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что выздоровление от коронавирусной инфекции не означает, что COVID-19 нельзя заболеть снова.

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Коронавирус выявляли через три месяца после первого заболевания
Коронавирус выявляли через три месяца после первого заболевания
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине зафиксированы повторные инфицирования коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 11 декабря на брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы начали фиксировать таких больных, которые второй раз болеют COVID-19. И в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди в том числе [те], которые впервые переболели от трех до пяти месяцев назад", – сказал он.

В связи с этим, подчеркнул министр, противоэпидемические правила и рекомендации следует соблюдать всем украинцам независимо от того, переболели ли они коронавирусной инфекцией.

"Вы постоянно должны соблюдать эти правила, потому что титр антител, которые есть после болезни у любого человека, – снижается. Как только он снижается ниже определенных норм – человек снова является таким, что может заболеть", – объяснил Степанов.

В Украине на 11 декабря подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 514 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 14 755 пациентов с COVID-19, а 480 348 выздоровели.

Теги: эпидемия, Черновицкая область, Кировоградская область, украинцы, болезнь, инфекция, Максим Степанов, регионы, брифинг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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