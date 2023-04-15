Суббота опубликовал свидетельство о рождении. Указанное в нем имя – Спартак

В посте Суббота отметил, что публикует личные данные добровольно, а также добавил, что "люди заслуживают услышать извинения от организации, подписавшейся под вбросом против меня и авторизовавшей дезинформацию о моем имени".

"Я никому не позволю украсть мое имя. От самого рождения и до самой смерти мое имя было есть и будет – Спартак Суббота", – написал он, добавив, что будет и дальше "разрушать упреки нападающих".

Согласно опубликованному Субботой документу, его полное имя – Суббота Спартак Александрович, родился он 10 февраля 1992 года в российском городе Хабаровск.