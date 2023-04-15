Суббота опубликовал свидетельство о рождении. Указанное в нем имя – Спартак

В посте Суббота отметил, что публикует личные данные добровольно, а также добавил, что "люди заслуживают услышать извинения от организации, подписавшейся под вбросом против меня и авторизовавшей дезинформацию о моем имени".
"Я никому не позволю украсть мое имя. От самого рождения и до самой смерти мое имя было есть и будет – Спартак Суббота", – написал он, добавив, что будет и дальше "разрушать упреки нападающих".
Согласно опубликованному Субботой документу, его полное имя – Суббота Спартак Александрович, родился он 10 февраля 1992 года в российском городе Хабаровск.
Суббота получил известность в основном после запуска шоу "Подкаст терапия" в YouTube. Сейчас его канал насчитывает 515 тыс. подписчиков. В Instagram у него 333 тыс. фолловеров, в Telegram – 181 тыс.
11 апреля в украинском сегменте сети разгорелся скандал вокруг Субботы. Вышло расследование, в котором его обвинили во лжи по поводу его квалификации. Полуденный, который опубликовал расследование, утверждает, что почти пять лет Суббота публично позиционировался как кандидат психологических наук, но не имел этой степени.
Также в расследовании говорится, что с 2018 года в сети появлялись публикации и материалы, в которых Спартак Суббота фигурирует в роли психоаналитика аналитического исследовательского центра Seetarget. Texty.org.ua поместили эту организацию в список псевдопиарщиков и псевдосоциологов, которые с помощью манипуляций продвигают нужные нарративы. В частности, в публикации говорилось, что Seetarget завышала рейтинг ОПЗЖ.
После публикации расследования соведущий Субботы по "Подкаст терапии" Евгений Янович объявил о закрытии их проекта. А 14 апреля Янович сообщил, что был обманут Субботой по поводу его биографии.