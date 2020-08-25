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Суд арестовал чиновника медицинских сил ВСУ, подозреваемого в миллионном откате при закупке медицинских масок – Офис генпрокурора

Подозреваемому в коррупции чиновнику медицинских сил ВСУ суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 13 млн грн, сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Чиновник был задержан вместе с сообщниками во время передачи последней части взятки
Чиновник был задержан вместе с сообщниками во время передачи последней части взятки
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Печерский районный суд Киева арестовал чиновника медицинских сил ВСУ, подозреваемого в миллионном откате при закупке медицинских масок . Об этом 25 августа сообщает Офис генпрокурора Украины.

Чиновник был задержан вместе с сообщниками 19 августа во время передачи последней части взятки, общая сумма которой составляла 998 тыс. грн.

По данным следствия, задержанные получили от предпринимателя откат за обеспечение победы в тендере ВСУ на закупку медицинских масок для нужд военнослужащих. Размер "вознаграждения" за содействие определялся из расчета 1 грн за поставку одной маски.

Как отметили в Офисе генпрокурора, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований и избрал подозреваемым в вымогательстве и получении неправомерной выгоды меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Для начальника управления командования медицинских сил ВСУ, как возможного организатора и соисполнителя преступления, определен залог в размере почти 13 млн грн, для командира роты медицинской службы одной из бригад ВСУ – более 3 млн грн, для представителя Государственной инспекции энергетического надзора Украины – 230 тыс. грн.

Теги: коррупция, арест, ВСУ, взятка, вымогательство, суд, маски, Командование Медицинских сил
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