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Суд признал недействительными выборы Исаенко ректором НАУ в 2018 году

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Контракт с Исаенко был подписан в 2018 году
Контракт с Исаенко был подписан в 2018 году
Фото: ukurier.gov.ua

Окружной административный суд Киева после рассмотрения вынес решение по делу № 640/10311/20 о законности победы экс-ректора Национального авиационного университета Владимира Исаенко в выборах, об этом 22 декабря сообщил сайт НАУ. Суд пришел к выводу, что выборы недействительны, так как Исаенко в 2018 году получил свой пост на основании фальсифицированных протоколов.

"Иск был подан в связи с имеющимися основаниями, что состоявшиеся в 2018 году выборы ректора Национального авиационного университета были проведены с нарушением требований действующего законодательства Украины, имела место подмена протоколов, не соответствующих волеизъявлению избирателей ректора Национального авиационного университета", – говорится в сообщении.

В пресс-службе перечислили пункты решения административного суда:

  • признать противоправным бездействие Министерства образования и науки во время организации и проведения выборов ректора Национального авиационного университета, состоявшихся в 2018 году.
  • Признать недействительными состоявшиеся в 2018 году выборы ректора Национального авиационного университета, результаты которых оформлены протоколом №10 избирательной комиссии по выборам ректора НАУ от 14.03.2018
  • Отменить приказ МОН № 138-к от 13.04.2018, которым Владимир Исаенко назначен ректором Национального авиационного университета.
  • Таким образом, все документы, которые подписаны во время его каденции, недействительны и требуют детального изучения и пересмотра.

Также в НАУ сообщили, что причастным к фальсификации выборов ректора НАУ в 2018 году грозит уголовная ответственность, среди подозреваемых в пресс-службе назвали председателя избирательной комиссии 2018 года, экс-проректора НАУ Артура Гудманяна и председателя Организационного комитета по проведению выборов ректора НАУ Александра Запорожца.

Контекст:

Контракт с Исаенко в 2018 году подписал тогдашний министр образования Сергей Квит. 

Исаенко был уволен с должности ректора НАУ в прошлом году. Контракт с ним был расторгнут досрочно из-за нарушений условий, а также по причине уголовного преследования за коррупцию, писало "Слово и Дело".

По информации журналистов издания, Исаенко находится в розыске с 23 февраля 2021 года, его подозревают в грубом нарушении трудового законодательства и незаконном увольнении сотрудников университета. Также экс-ректора подозревают в организации схемы коррупционного зачисления в НАУ иностранных студентов, закупки нефункционирующих самолетов и приобретении для личных нужд автомобиля за бюджетные деньги университета. Всего в отношении Исаенко и его экс-проректоров открыто восемь уголовных производств, два из них расследуют ДБР.

В июне следователи ДБР провели в доме Исаенко обыски. 

Теги: выборы, увольнение, обыски, суд, Национальный авиационный университет
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