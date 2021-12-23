Суд признал недействительными выборы Исаенко ректором НАУ в 2018 году

Контракт с Исаенко был подписан в 2018 году Фото: ukurier.gov.ua

"Иск был подан в связи с имеющимися основаниями, что состоявшиеся в 2018 году выборы ректора Национального авиационного университета были проведены с нарушением требований действующего законодательства Украины, имела место подмена протоколов, не соответствующих волеизъявлению избирателей ректора Национального авиационного университета", – говорится в сообщении.

В пресс-службе перечислили пункты решения административного суда:

признать противоправным бездействие Министерства образования и науки во время организации и проведения выборов ректора Национального авиационного университета, состоявшихся в 2018 году.

Признать недействительными состоявшиеся в 2018 году выборы ректора Национального авиационного университета, результаты которых оформлены протоколом №10 избирательной комиссии по выборам ректора НАУ от 14.03.2018

Отменить приказ МОН № 138-к от 13.04.2018, которым Владимир Исаенко назначен ректором Национального авиационного университета.

Таким образом, все документы, которые подписаны во время его каденции, недействительны и требуют детального изучения и пересмотра.

Также в НАУ сообщили, что причастным к фальсификации выборов ректора НАУ в 2018 году грозит уголовная ответственность, среди подозреваемых в пресс-службе назвали председателя избирательной комиссии 2018 года, экс-проректора НАУ Артура Гудманяна и председателя Организационного комитета по проведению выборов ректора НАУ Александра Запорожца.