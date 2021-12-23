Суд признал недействительными выборы Исаенко ректором НАУ в 2018 году

"Иск был подан в связи с имеющимися основаниями, что состоявшиеся в 2018 году выборы ректора Национального авиационного университета были проведены с нарушением требований действующего законодательства Украины, имела место подмена протоколов, не соответствующих волеизъявлению избирателей ректора Национального авиационного университета", – говорится в сообщении.
В пресс-службе перечислили пункты решения административного суда:
Также в НАУ сообщили, что причастным к фальсификации выборов ректора НАУ в 2018 году грозит уголовная ответственность, среди подозреваемых в пресс-службе назвали председателя избирательной комиссии 2018 года, экс-проректора НАУ Артура Гудманяна и председателя Организационного комитета по проведению выборов ректора НАУ Александра Запорожца.
Контракт с Исаенко в 2018 году подписал тогдашний министр образования Сергей Квит.
Исаенко был уволен с должности ректора НАУ в прошлом году. Контракт с ним был расторгнут досрочно из-за нарушений условий, а также по причине уголовного преследования за коррупцию, писало "Слово и Дело".
По информации журналистов издания, Исаенко находится в розыске с 23 февраля 2021 года, его подозревают в грубом нарушении трудового законодательства и незаконном увольнении сотрудников университета. Также экс-ректора подозревают в организации схемы коррупционного зачисления в НАУ иностранных студентов, закупки нефункционирующих самолетов и приобретении для личных нужд автомобиля за бюджетные деньги университета. Всего в отношении Исаенко и его экс-проректоров открыто восемь уголовных производств, два из них расследуют ДБР.
В июне следователи ДБР провели в доме Исаенко обыски.