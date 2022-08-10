Суханов: С 2012 года я работаю в Украине. Никто мне не сказал, что я москаль, ни в чем не упрекнул

Суханов: Я не знал, что у меня впереди Фото: suhanov.official / Instagram

"С 2012 года я работаю в Украине. И в течение двух лет я ездил: неделя в Киеве, неделя в Москве. Мне ни разу никто не сказал, что я москаль, или чем-то упрекнул меня в этом. Более того, после этой позорной аннексии Крыма отношение ко мне не изменилось. Поэтому как я мог продаться и пойти на какие-то договоренности. Мне обещали повысить зарплату на РЕН ТВ, еще что-то, угрожали даже. Но я решил, что уезжаю", – рассказал Суханов.

Он признался, что испытывал страх, поскольку не был готов к эмиграции.

"Я знал, чем рискую, потому что никаких особых сбережений у меня тогда не было. Все сбережения я бросил на юрмальскую квартиру, приобретенную двумя годами ранее (у Суханова есть квартира в латвийском городе Юрмала. – "ГОРДОН"). На мне висел кредит в несколько сотен тысяч евро. И я понимал, что у меня ничего нет. Я понимал, на что иду. Да это было очень больно тогда", – поделился телеведущий.

По его словам, он понимал, что могут быть проблемы с работой после переезда и был готов сменить профессию.

"Я не знал, что у меня впереди, где я буду, как я буду, чем буду заниматься. Я, конечно, нашел бы себе работу. Профессия техника-технолога приготовления пищи, повар 6-го разряда и 15 лет водительского стажа, по крайней мере, открывали будущее для двух вакансий – водителя такси и повара в каком-нибудь кафе", – отметил Суханов.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)