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Теперь в Киеве ежемесячное пособие семьям погибших и находящихся в плену участников АТО составит 4914 грн – Кличко

Накануне Дня защитника Украины мэр Киева Виталий Кличко вручил благодарности городского головы украинским защитникам, женам погибших героев и матери одного из киевлян, погибших в зоне АТО.

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Виталий Кличко: Я благодарен матерям, которые воспитали своих детей патриотами нашей земли
Виталий Кличко: Я благодарен матерям, которые воспитали своих детей патриотами нашей земли
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве размер выплаты ежемесячной материальной помощи несовершеннолетним детям из семей погибших киевлян-участников АТО увеличен в этом году до 6654 грн в месяц, также столица первой в Украине обеспечила выплату ежемесячной материальной помощи ряду категорий родственников погибших участников АТО – киевлян и участников АТО, находящихся в плену или пропавших без вести.

Нетрудоспособным родителям, женам или мужьям, совершеннолетним детям, которые имеют статус лица с инвалидностью, выплачивают ежемесячное пособие 4914 грн. Об этом сообщил на встрече с украинскими военными мэр Киева Виталий Кличко, пишет официальный портал столицы.

Город также ввел механизм денежной компенсации за земельные участки, которые по закону имеют право получить ветераны АТО. В этом году выплатили компенсацию за земельные участки 14 членам семей погибших участников АТО на сумму 10 млн грн.

"Мы понимаем, что никакие деньги, земельные участки или социальные гарантии не смогут вернуть семьям погибших отцов, мужей, сыновей и дочерей. Однако помнить их подвиг – это обязанность каждого украинца. Ведь именно нашим героям мы обязаны мирной жизнью в украинских городах и селах. Я благодарен матерям, которые воспитали своих детей патриотами нашей земли. Женам, которые мужественно выдержали потерю, сами воспитывают детей и поддерживают и помогают другим семьям. Низкий вам за это поклон!" – сказал Кличко.

Он вручил благодарности городского головы украинским защитникам, женам погибших героев и матери одного из киевлян, погибших в зоне АТО.

"К сожалению, из-за пандемии и сложной эпидемической ситуации мы не можем встретиться более широким кругом. И я хочу поздравить наших героев-защитников, а также жен и матерей погибших бойцов с Днем защитника Украины", – отметил мэр.

По официальным данным, в Киеве проживает около 30,5 тыс. участников антитеррористической операции и операции Объединенных сил, 397 воинов-киевлян погибли на востоке Украины, более тысячи бойцов получили статус "инвалид войны". Столица выплачивает материальную помощь участникам войны и семьям погибших, помогает с протезированием ветеранам, компенсирует расходы на лечение, обеспечивает реабилитацию, оздоровление ветеранов и их детей, сказано в сообщении пресс-службы.

Теги: Виталий Кличко, День защитника Украины
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