Территорию Украинского католического университета во Львове закрыли на карантин

Администрация Украинского католического университета ограничила доступ на территорию вуза из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Во Львове доступ на территорию Украинского католического университета (УКУ) открыт только для сотрудников и студентов этого вуза. Об этом 4 сентября сообщила "Четвертая студия".

"Для безопасности гостей и сообщества университета на период карантина временно ограничен доступ на территорию и в здание университета для внешних посетителей", – такое сообщение появилось перед университетом.

В нем отмечено, что трапезная, кафе и остальные сервисы вуза работают только для студентов и сотрудников УКУ.

По состоянию на 4 сентября в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723. Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 130 951.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, Львовская область является лидером по распространению коронавирусной инфекции, в области выявлен 15 321 заболевший, 434 человека умерли, 4683 выздоровели.