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Тодуров: Наши сотрудники, кто постоянно работает с "ковидными" пациентами, получают 2–3 тыс. грн доплат в месяц. Это не обещанные 300%

Врачи Института сердца, работающие с больными COVID-19, получают от государства 50% надбавки к зарплате. Медсестрам платят до 40% надбавок, а санитарам – 30%, рассказал украинский кардиохирург Борис Тодуров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

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Тодуров: Зарплата врача 7,4 тыс. Это притом, что очень много работает докторов наук, кандидатов наук
Тодуров: Зарплата врача – 7,4 тыс. Это притом, что очень много работает докторов наук, кандидатов наук
Фото: Borys Todurov / Facebook

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал о реальных зарплатах украинских медиков.

"Мы – государственная больница. Государственные зарплаты. Средняя зарплата сестры – 5,5 тыс. Зарплата врача – 7,4 тыс. Это притом, что очень много работает докторов наук, кандидатов наук – люди заслуженные", – пояснил кардиохирург.

Хирург с 15-летним стажем получает официальную зарплату в размере 7 тыс. грн. без всяких доплат, сказал Тодуров. Специалист признался, что ему государство доплачивает за звания директора, заслуженного врача, доктора наук и заведующего кафедрой. 

"А доктор, который оперирует каждый день, кандидат наук, – он получает 7,4 тыс. грн в месяц, отвечая за десятки и сотни жизней человеческих и имея высочайшую квалификацию. [...] Могу сказать, что те [наши сотрудники], кто постоянно работает с "ковидными", получают доплаты где-то 2–3 тыс. грн в месяц. [...] Абсолютно не [обещанные] 300%", – сказал врач.

По его словам, государство дает надбавку 50% к зарплате врачу, 40% – сестрам и 30% – санитаркам.

"Все. И за эти деньги люди сегодня работают с "ковидными" больными. На сегодня в институте около 50 "ковидных" больных. Из них где-то 20 лежат в реанимации в тяжелом состоянии", – заключил доктор.

По словам Тодурова, из-за низких зарплат много украинских специалистов едут за рубеж и довольно быстро находят там себе работу. Многие из уехавших даже заведуют отделениями.

Тодуров: Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал на 2021 год рекордные затраты на медицину в объеме почти 160 млрд грн. Зарплаты всех медиков, по его словам, повысят на 30%. В итоге Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что справедливые зарплаты должны начинаться для врачей с 23 тыс. грн, для среднего медперсонала – с 17 тыс. грн, для младшего медперсонала – с 12 тыс. грн. Верховная Рада, по его словам, не учла предложения Минздрава в принятом госбюджете на 2021 год.

Украинские медики запускали национальный флешмоб #врятуйлікаря, на видео они говорили о своих зарплатах по 6–8 тыс. грн.

С апреля по сентябрь 2020 года зарплата медиков, которые оказывают специализированную помощь в украинских больницах, составляла около 9 тыс. грн до вычета налогов, сообщили в Национальной службе здоровья Украины. Самые низкие зарплаты были в Одесской области – 7,3 тыс. грн, в Ровенской  7,5 тыс. грн, в Хмельницкой  7,8 тыс. грн.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5676 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране заболело более 1,1 млн человек, выздоровело – 778,3, а умерло – 19 588.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: медицина, зарплата, хирургия, Борис Тодуров, инфекция, больницы, Институт сердца, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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