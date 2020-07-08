"Три часа не пускали детей в туалет и не разрешали набрать воды". Украинка рассказала о нахождении в изоляторе Афин

Жительница Черкасс Лариса Семиз с двумя внучками оказалась среди 17 украинцев, которых не пустили в Грецию из-за карантинных ограничений. 7 июля женщина вернулась домой.

Семиз: Я первый раз в этой стране сталкиваюсь с таким поведением. Просто стыдно за них Фото: Лариса Семиз / Facebook

Жительница Черкасс Лариса Семиз, ее две внучки и еще 14 граждан Украины провели трое суток в полицейском изоляторе аэропорта Афин, об этом она рассказала в интервью сайту "Обозреватель", которое опубликовано 8 июля.

Семиз летела в Грецию лечить спину, с собой взяла двух внучек. На паспортном контроле у женщины спросили визу, которой у украинки не было, отметила она в интервью.

"Они очень плохо вели себя по отношению к нам. Я первый раз в этой стране сталкиваюсь с таким поведением. Просто стыдно за них. Пограничники отвели нас в полицию аэропорта. И полицейские относились к нам, словно мы везли контрабанду или нас поймали в горах при незаконном пересечении границы", – рассказала женщина.

Сначала украинцы находились в узком коридоре, накопителе, потом их перевели в полицейский изолятор.

"Через три часа меня с детьми впервые пустили в туалет и разрешили набрать воды из-под крана. Мы все с ручной кладью, в помещении не было даже розеток, чтобы подзарядить телефон. Наступила ночь, и это был кошмар – холодно, сильно работали кондиционеры, но теплых вещей с собой не оказалось. Дети перенесли тяжело, но хорошо, что не заболели. Дали всего три стула, достались моим детям. Но они не могли уснуть", – отметила Семиз.

По ее словам, консул Украины в Греции "говорила, что такие тюремные условия – лучшее, что могут предложить".

"Тогда мы стали поднимать шум и обращаться в СМИ. После этого ситуация поменялась. По просьбе консула в обед следующего дня нам дали тюремные матрасы. Консульство привезло воду, туалетную бумагу, мыло, антисептик. За это им спасибо", – рассказала женщина.

7 июля Семиз и еще 16 граждан Украины вернулись домой двумя рейсами: авиакомпаний Ryanair и Wizz Air. Во время паспортного контроля гражданам Украины было отказано во въезде в Грецию из-за карантинных ограничений. Среди задержанных были 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет. Украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, где они провели три ночи.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля. В то же время в рекомендациях Европейского совета указано, что страны ЕС могут разрешать поездки определенным категориям путешественников из стран высокого риска COVID-19, в частности студентам, следующим к месту учебы.