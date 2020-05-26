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У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден COVID-19. Это первый случай коронавируса в ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, инфицированный коронавирусом правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.

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Лица, контактировавшие с больным, также прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19
Лица, контактировавшие с больным, также прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден COVID-19. Об этом 26 мая в Facebook сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что инфицированный коронавирусом правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.

В настоящее время он находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактировавшие лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19. Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах", – говорится в сообщении.

Это первый случай коронавируса в ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/863206284171989

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.

Теги: медицина, инфекция, операция Объединенных сил, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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