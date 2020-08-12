У работников Харьковской прокуратуры обнаружили COVID-19

Семь заболевших COVID-19 сотрудников прокуратуры прокуратуры Харьковской области находятся на самоизоляции. Они переносят вирус в легкой форме, рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

В Харьковской областной прокуратуре 12 августа зафиксировали вспышку коронавируса у семи сотрудников ведомства. Об этом сообщило издание "Kharkiv Today" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

По его информации, заболевшие сотрудники прокуратуры находятся на самоизоляции, они переносят вирус в легкой форме. Также в прокуратуре проверили контактных лиц. Им сделали ПЦР-тесты, которые показали отрицательный результат.

Чубенко уточнил, что областная санитарно-эпидемиологическая служба три раза дезинфицировала помещение прокуратуры. В прокуратуре уточнили, что приостановили прием граждан.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1433 человек, это на 275 больше, чем накануне. В Харьковской области общее количество случаев COVID-19 достигло 5169.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к вечеру 12 августа коронавирусом в мире заразилось 20 405 098 человек. Жертвами COVID-19 стало 741 126 человек.