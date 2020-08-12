В Украине заполнено 24% койкомест для больных COVID-19, но распределение по регионам неравномерно – Степанов

Самая большая загруженность мест для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 во Львовской области – более 50%, отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: Самая большая загруженность сейчас во Львовской области – чуть более 53% Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине заполнено 24% койкомест в больницах, отведенных для пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге 12 августа рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В целом по Украине показатель по загруженности мест 24%. Но ситуация неравномерна по регионам. Самая большая загруженность сейчас во Львовской области – чуть более 53%. Меньше, 48%, в Киеве. Такой же процент в Ивано-Франковской, Черновицкой области, Ровенская область на уровне 46%", – сказал министр.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1433 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 84 548. Умерло 1970 пациентов, выздоровело 45 686 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 12 августа коронавирусом в мире заразилось 20 223 306 человек. Жертвами COVID-19 стало 741 126 человек.