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У самой старшей матери Украины отобрали ребенка после того, как девочка написала в соцсетях пост о помощи

Суд может окончательно отобрать у Подвербной дочь
Суд может окончательно отобрать у Подвербной дочь
Фото: cheline.com.ua (архив)

Исполком Черниговского горсовета принял решение немедленно отобрать ребенка у самой старшей матери Украины Валентины Подвербной. На сейчас это временная мера, окончательное решение – за судом, сообщает 25 апреля "Суспільне".

Отмечается, что причиной такого решения стал обнародованный 24 апреля в Instagram пост, написанный якобы от лица дочери Подвербной – Анны-Марии., где утверждалось, что мать издевается над девочкой физически и психологически. В частности, бьет, царапает, кричит, нецензурно ругается, травит и запрещает мыться. Также было сказано, что мать якобы хочет довести девочку до самоубийства. 

На пост отреагировали сотрудники ювенальной полиции и определили ребенка в больницу. Решение забрать Анну-Марию у матери связано с угрозой для жизни девочки, сообщил на заседании исполкома и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

"Полиция немедленно отреагировала на увиденное и прибыла на место происшествия вместе с соответствующими службами. В ходе проверки было установлено, что ребенок находится в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и испытывает домашнее насилие. Со стороны матери отсутствует надлежащая забота о развитии ребенка и его здоровье" , – заявила спикер Нацполиции Черниговской области Наталья Слабеняк.

Утверждается, что девочка подтвердила информацию, обнародованную в соцсетях и попросила, чтобы ее забрали от матери.

"Ребенок в разговоре подтвердил то, что мать действительно совершает такие действия, которые ему не нравятся, и он может совершить самоубийство. Это было при маме в квартире, при представителях", - утверждает Елена Зинченко, руководитель службы по делам детей Черниговского городского совета.

Она добавила, что было принято решение, что ребенка нужно отбирать. Был составлен акт оценки уровня безопасности, по этому акту ребенка забрали и привезли в детскую больницу. Как пишет УНИАН, врачи рассказывают, что дочь в больнице Подвербная уже посещала, ведь прямого запрета на это нет.

Зинченко сказала, что во время осмотра врачи не обнаружили на теле девочки следов физического насилия. Пока она будет находиться в больнице. После решения исполкома об изъятии ребенка служба должна подать в суд. Именно он будет решать дальнейшую судьбу 12-летней Анны Марии. 

Если суд поддержит решение исполкома, ребенка должны будут устроить в приемную семью или выбрать другую форму его воспитания. В противном случае Анну-Марию вернут матери.

Зинченко отметила в комментарии "Суспільному", что Подвербная и ее дочь постоянно были под контролем службы.

"Мы все время отслеживали ситуацию с учебным заведением, с больницами, как мать лечит ребенка, были у него дома неоднократно, проводили обследование. Угрозы жизни и здоровью ребенка не было", – поясняет она.

По данным "Суспільного", семья состоит на учете службы с прошлого года. В ноябре 2022-го представители ювенальной полиции составили на Подвербную два административных протокола: за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие.

Отмечается, что суд в Чернигове в январе 2023 года проводил заседания по этим производствам в закрытом режиме. В марте производства закрыли – суд не увидел в действиях женщины состава админправонарушения.

Контекст:Валентина Подвербная – самая старшая мать Украины, сообщает Общественное. Она родила девочку в феврале 2011 года. Тогда ей было 65 лет. Журналистам женщина рассказала, что сделала это с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Во время процедуры использовали донорскую яйцеклетку. После родов женщина стала избегать контактов с социальными службами и врачами.

В январе 2022 года сообщалось, что суд в Чернигове принял к рассмотрению дело об обжаловании материнства Подвербной. Иск к ней подала бывшая жительница Харькова, которая сейчас проживает в Израиле. Истица просила признать ее матерью ребенка – у женщины возникли подозрения, что ее яйцеклетки, сданные на хранение, использовали без ее разрешения и ведома. Слушания по этому делу продолжаются.

Теги: Украина, Чернигов, полиция, горсовет, больница, происшествия, женщины, насилие, Нацполиция, ребенок, иск, суд, домашнее насилие, мать, семейное насилие, девочка
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