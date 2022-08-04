Убийство Ноздровской. Подозреваемого спустя почти пять лет приговорили к 15 годам тюрьмы

Его признали виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Исследователь Центра прав человека Zmina Анастасия Москвичева написала в Facebook, что из-за возраста обвиняемого (68 лет) его не могли приговорить к пожизненному. Из 15 лет тюрьмы провел в СИЗО более 4,5.
Как сообщает Zmina, суд признал версию семьи Ноздровской о заказном и групповом характере преступления не нашедшей подтверждения в материалах следствия.
Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1 января 2018 года в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от множественных колото-резаных ран.
Близкие Ноздровской заявляли, что ее гибель может быть связана с делом Дмитрия Россошанского: в 2015 году он насмерть сбил сестру правозащитницы Светлану Сапатинскую; Ноздровская участвовала в процессе, добиваясь тюремного заключения для подозреваемого. В 2017 году Россошанский был приговорен к семи годам лишения свободы.
8 января 2018 года полиция задержала по подозрению в убийстве отца Дмитрия – Юрия Россошанского. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.
В полиции заявили, что причастность Россошанского к убийству подтвердила экспертиза ДНК: на теле Ноздровской были обнаружены частицы, принадлежащие подозреваемому. Кроме того, в реке были найдены вероятные орудия преступления.
9 января Вышгородский райсуд Киевской области по ходатайству прокуратуры отправил Россошанского под арест без права залога. Адвокаты подозреваемого говорили, что их подзащитный мог оговорить себя.
23 июля 2018 года прокуратура Киевской области изменила подозрение Россошанскому с "умышленного убийства" на "умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью".
15 августа 2018-го прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Россошанского-старшего.