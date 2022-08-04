Убийство Ноздровской. Подозреваемого спустя почти пять лет приговорили к 15 годам тюрьмы

Его признали виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Исследователь Центра прав человека Zmina Анастасия Москвичева написала в Facebook, что из-за возраста обвиняемого (68 лет) его не могли приговорить к пожизненному. Из 15 лет тюрьмы провел в СИЗО более 4,5.

Как сообщает Zmina, суд признал версию семьи Ноздровской о заказном и групповом характере преступления не нашедшей подтверждения в материалах следствия.