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Украина оказалась на 92-м месте в рейтинге благополучия

В 2020 году в Украине очень сильно пострадала свобода собраний и ассоциаций, из-за чего, в частности, упал показатель личной свободы во всей Восточной Европе.

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Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге
Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге
Фото: depositphotos.com

В мировом рейтинге благополучия, в который вошли 164 страны мира, Украина оказалась на 92-м месте, между американскими странами Гвиана и Сальвадор. Об этом свидетельствуют данные исследования Legatum Institute.

"В Восточной Европе наблюдается наибольшее ухудшение личной свободы из всех регионов, несмотря на повышение социальной толерантности. Свобода собраний и ассоциаций особенно пострадала в Украине (93-е), Венгрии (101-е) и Польше (65-е), а в последних двух странах также снизилась свобода слова и доступа к информации", – говорится в отчете.

Авторы отчета также подчеркивают, что общий уровень безопасности в Восточной Европе ухудшился из-за войны в Украине. Отмечается, что за время войны погибли более 13 тыс. человек и более 1,6 млн украинцев стали внутренними переселенцами.

В рейтинге уровня личной свободы Украина заняла 85-е место, безопасности – 144-е, правительственного управления – 73-е, социального капитала – 147-е место, инвестиционной среды – 119-е, условий на предприятиях – 74-е, доступа к рынку и инфраструктуры – 77-е, качества экономики – 91-е, условий жизни – 69-е, здоровья – 115-е, уровня образования – 38-е, окружающей среды – 110-е место.

По сравнению с 2019 годом Украина поднялась в общем рейтинге на четыре позиции. А в 2010-м она занимала 89-е место.

Лидером рейтинга в этом году стала Дания (в 2019-м была на 2-м месте). В десятку также вошли Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Австрия.

Хуже всего ситуация в Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Йемене, Чаде, Сомали, Афганистане, Демократической Республике Конго, Эритрее, Судане и Сирии.

Теги: Украина, рейтинг, Восточная Европа
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