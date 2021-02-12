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Украина передала Франции украденную картину Поля Синьяка

Полотно кисти Поля Синьяка похитили из музея в городе Нанси в мае 2018 года. Спустя год ее обнаружили в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве.

Картину вернули в музей, она будет доступна зрителям после реставрации и завершения карантина
Картину вернули в музей, она будет доступна зрителям после реставрации и завершения карантина
Фото: Vadym Omelchenko / Twitter

Во Францию возвращена картина художника-неоимпрессиониста Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", которая была похищена в 2018 году из музея в городе Нанси. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в Twitter.

"Хороши те истории, которые хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами", – написал он. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Нанси Матье Кляйн подписали акт передачи картины городу и местному музею изобразительного искусства, сообщает "Укринформ".

Полотно будет доступно зрителям после реставрации и завершения карантина.

Поль Синьяк – известный французский художник-неоимпрессионист, пейзажист, историк и теоретик искусства. Картина Порт Ла-Рошель датирована 1915 годом. Ее стоимость оценивается в $1,5 млн.

Картину похитили из художественного музея в городе Нанси в мае 2018 года.

Весной 2019 картину обнаружили в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева. Тогда были найдены еще шесть картин, их собственников искала полиция. Преступная группа, похищавшая картины, состояла в основном из украинцев, сообщили в полиции.

Теги: Франция, искусство, кража, художник, картина, Вадим Омельченко, картины
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