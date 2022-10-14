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Украина ввела безвиз с Индонезией

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Теперь украинцы могут находиться в Индонезии до 30 дней в течение каждого визита
Теперь украинцы могут находиться в Индонезии до 30 дней в течение каждого визита
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 14 октября утвердил соглашение о взаимной отмене визовых требований с Индонезией. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Соглашение предусматривает возможность граждан двух государств, пользующихся действительными паспортами для выезда за границу, въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз сроком:

  • до 30 дней в течение каждого визита гражданам Украины в Индонезию;
  • до 30 дней в течение 60 дней для поездок гражданам Республики Индонезия в Украину.

Контекст:

У Украины безвизовый режим с Евросоюзом и рядом других стран. 11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу.

Узнать, с какими странами у Украины безвиз, можно на сайте МИД.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, Индонезия, безвизовый режим, путешествия, Тарас Мельничук
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