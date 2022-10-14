Украина ввела безвиз с Индонезией

Соглашение предусматривает возможность граждан двух государств, пользующихся действительными паспортами для выезда за границу, въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз сроком:

Контекст:

У Украины безвизовый режим с Евросоюзом и рядом других стран. 11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу.

Узнать, с какими странами у Украины безвиз, можно на сайте МИД.