Украинцы смогут получать автоматические уведомления о состоянии рассмотрения судебных дел

Речь идет не только о делах, по которым было открыто производство, но и об отклоненных исках. Сообщения будут рассылаться через Opendatabot.

"Оперативное получение человеком информации о попытке подать на него в суд удобно тем, что позволяет ответчику подробно подготовиться к первому заседанию. После принятия иска Опендатабот будет информировать пользователя обо всех дальнейших изменениях в судебном деле: "назначено заседание", "принято решение", "подана апелляция" и других", – пояснили в посте.

Мониторинг дел в Opendatabot бесплатный для украинцев. Чтобы не пропустить информацию о направленных в суд исках, нужно подписаться на оповещения от OpenDataUA: