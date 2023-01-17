Украинцы смогут видеть, какие государственные органы запрашивали их данные – Федоров

По его словам, каждый случай обращения к каким-либо данным будет фиксироваться в системе "Трембита". Пользователь получит пуш-уведомление в "Дії", что определенный государственный орган запрашивал персональные данные.
"Трембита" – это система, в которой государственные реестры обмениваются данными между собой. Она работает с 2020 года, напомнил Федоров.
"Благодаря системе вы получаете качественные онлайн-услуги в "Дії". Без очередей и сбора груды бумажек", – написал он.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.