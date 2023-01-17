Украинцы смогут видеть, какие государственные органы запрашивали их данные – Федоров

В "Дії" появится уведомление о просмотре данных Фото: Дія / Facebook

По его словам, каждый случай обращения к каким-либо данным будет фиксироваться в системе "Трембита". Пользователь получит пуш-уведомление в "Дії", что определенный государственный орган запрашивал персональные данные.

"Трембита" – это система, в которой государственные реестры обмениваются данными между собой. Она работает с 2020 года, напомнил Федоров.

"Благодаря системе вы получаете качественные онлайн-услуги в "Дії". Без очередей и сбора груды бумажек", – написал он.