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Украинцы смогут видеть, какие государственные органы запрашивали их данные – Федоров

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В "Дії" появится уведомление о просмотре данных
В "Дії" появится уведомление о просмотре данных
Фото: Дія / Facebook

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал нововведение в сервисе "Дія", которое назвал революционным. Об этом он написал в Telegram 17 января.

По его словам, каждый случай обращения к каким-либо данным будет фиксироваться в системе "Трембита". Пользователь получит  пуш-уведомление в "Дії", что определенный государственный орган запрашивал персональные данные.

"Трембита" – это система, в которой государственные реестры обмениваются данными между собой. Она работает с 2020 года, напомнил Федоров.

"Благодаря системе вы получаете качественные онлайн-услуги в "Дії". Без очередей и сбора груды бумажек", – написал он.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.

Теги: документы, Михаил Федоров, приложение Дія, электронные услуги, Минцифры
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