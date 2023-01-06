"Несколько кликов – и документ у вас". ФЛП теперь могут получить выписку из Единого государственного реестра в "Дії"

"Продолжаем упрощать условия для бизнеса в Украине. Один из самых популярных документов для предпринимателей – выписка из Единого государственного реестра (ЕГР) – уже на портале "Дія". Документ подтверждает, что вы имеете или имели бизнес. Действующие предприниматели могут использовать его для подписания договора, получения услуг в банке и так далее", – пояснил министр.

Он отметил, что раньше, чтобы получить выписку из ЕГР, нужно было обращаться к регистратору, нотариусу или идти в центр предоставления административных услуг.

По словам Федорова, ранее выписку приходилось ждать сутки, а теперь "делаете несколько кликов на портале "Дія" – и документ уже у вас".

"Команда Минцифры уже реализовала самую быструю в мире регистрацию ФЛП, возможность подать декларацию, уплатить налоги в приложении и другие услуги для бизнеса. В этом году готовим много фундаментальных обновлений для предпринимателей в "Дії", – подчеркнул министр.