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"Несколько кликов – и документ у вас". ФЛП теперь могут получить выписку из Единого государственного реестра в "Дії"

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По словам Федорова, ранее выписку приходилось ждать сутки
По словам Федорова, ранее выписку приходилось ждать сутки
Фото: FEDOROV / Telegram

Физические лица – предприниматели могут получить выписку из Единого государственного реестра на портале "Дія". Об этом 6 января в Telegram сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Продолжаем упрощать условия для бизнеса в Украине. Один из самых популярных документов для предпринимателей – выписка из Единого государственного реестра (ЕГР) – уже на портале "Дія". Документ подтверждает, что вы имеете или имели бизнес. Действующие предприниматели могут использовать его для подписания договора, получения услуг в банке и так далее", – пояснил министр.

Он отметил, что раньше, чтобы получить выписку из ЕГР, нужно было обращаться к регистратору, нотариусу или идти в центр предоставления административных услуг.

По словам Федорова, ранее выписку приходилось ждать сутки, а теперь "делаете несколько кликов на портале "Дія" – и документ уже у вас".

"Команда Минцифры уже реализовала самую быструю в мире регистрацию ФЛП, возможность подать декларацию, уплатить налоги в приложении и другие услуги для бизнеса. В этом году готовим много фундаментальных обновлений для предпринимателей в "Дії", – подчеркнул министр.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей єМалятко" и другие.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, бизнес, предприниматели, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры, сервис
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