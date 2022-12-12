ФЛП вскоре смогут получать выписку из Единого государственного реестра в "Дії" – Федоров

Федоров: Тратьте время на развитие бизнеса, а не на походы по кабинетам Фото: FEDOROV / Telegram

"Цифровизируем один из самых популярных документов для ФЛП. Вскоре на портале "Дія" вы сможете мгновенно получить выписку из Единого государственного реестра. Начинаем запись на бета-тест", – написал Федоров.

Министр уточнил, что данная выписка подтверждает, что предприниматель занимается бизнесом или занимался им раньше. Также она нужна для участия в тендерах, заключения договоров и получения банковских услуг.

"Раньше, чтобы получить выписку из ЕГР, у предпринимателя могли уйти сутки на походы в госучреждения, сбор бумаг, уплату админсбора и другую бюрократию. Мы меняем услугу, делая ее в несколько кликов. Присоединяйтесь к бета-тестированию, если у вас есть электронная подпись и вы занимаетесь или занимались бизнесом раньше. Тратьте время на развитие бизнеса, а не на походы по кабинетам", – отметил Федоров.