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ФЛП вскоре смогут получать выписку из Единого государственного реестра в "Дії" – Федоров

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Федоров: Тратьте время на развитие бизнеса, а не на походы по кабинетам
Федоров: Тратьте время на развитие бизнеса, а не на походы по кабинетам
Фото: FEDOROV / Telegram

Физические лица – предприниматели вскоре смогут получать выписку из Единого государственного реестра в "Дії". Об этом 12 декабря в Telegram сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Цифровизируем один из самых популярных документов для ФЛП. Вскоре на портале "Дія" вы сможете мгновенно получить выписку из Единого государственного реестра. Начинаем запись на бета-тест", – написал Федоров.

Министр уточнил, что данная выписка подтверждает, что предприниматель занимается бизнесом или занимался им раньше. Также она нужна для участия в тендерах, заключения договоров и получения банковских услуг.

"Раньше, чтобы получить выписку из ЕГР, у предпринимателя могли уйти сутки на походы в госучреждения, сбор бумаг, уплату админсбора и другую бюрократию. Мы меняем услугу, делая ее в несколько кликов. Присоединяйтесь к бета-тестированию, если у вас есть электронная подпись и вы занимаетесь или занимались бизнесом раньше. Тратьте время на развитие бизнеса, а не на походы по кабинетам", – отметил Федоров.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко" и другие.

Теги: Украина, бизнес, предприниматели, документы, Михаил Федоров, Минцифры, выписка
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