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В "Дії" запустили программу "єОселя" с льготными кредитами на жилье

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Украинцы смогут взять льготный кредит на квартиру через "Дію"
Украинцы смогут взять льготный кредит на квартиру через "Дію"
Фото: pixabay.com

В приложении "Дія" появилась новая программа "єОселя", при помощи которой украинцы могут получить льготный кредит на жилье от государства. Пока она доступна не всем, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 21 декабря в Telegram.

На первом этапе услуга доступна защитникам Украины, силовикам и их семьям, а также научным работникам и педагогам.

С начала полномасштабной войны миллионы украинцев лишились жилья, поэтому президент Владимир Зеленский инициировал запуск программы доступного кредитования жилья, говорится в сообщении.

"Нашей задачей было разработать техническую часть услуги. Чтобы вы не ходили по несколько раз в банк, собирали кучу документов и стояли в очередях. Пока вы подаете заявление, автоматически подтягиваются данные из 11 реестров. А это более 300 полей заявлений. Но в "Дії" это все происходит всего в несколько кликов. К тому же подать заявление можно одновременно в один или пять банков, а не ходить к ним", – рассказал Федоров.

Контекст:

Электронный сервис государственных услуг "Дія", созданный Министерством цифровой трансформации, в котором также содержатся цифровые документы граждан, запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко" и другие.

Теги: банки, кредиты, жилье, Михаил Федоров, приложение Дія, электронные услуги
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