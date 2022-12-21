В "Дії" запустили программу "єОселя" с льготными кредитами на жилье

На первом этапе услуга доступна защитникам Украины, силовикам и их семьям, а также научным работникам и педагогам.
С начала полномасштабной войны миллионы украинцев лишились жилья, поэтому президент Владимир Зеленский инициировал запуск программы доступного кредитования жилья, говорится в сообщении.
"Нашей задачей было разработать техническую часть услуги. Чтобы вы не ходили по несколько раз в банк, собирали кучу документов и стояли в очередях. Пока вы подаете заявление, автоматически подтягиваются данные из 11 реестров. А это более 300 полей заявлений. Но в "Дії" это все происходит всего в несколько кликов. К тому же подать заявление можно одновременно в один или пять банков, а не ходить к ним", – рассказал Федоров.
Электронный сервис государственных услуг "Дія", созданный Министерством цифровой трансформации, в котором также содержатся цифровые документы граждан, запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко" и другие.