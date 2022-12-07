В Украине можно будет использовать цифровые водительськие права, отказавшись от пластика

"Теперь, когда вы получаете водительское удостоверение, можете отказаться от пластика и использовать только цифровые документы. Но в любой момент можно заказать пластиковые права и получить их по почте. Они понадобятся, например, для вождения автомобиля за границей", – написал Федоров.

По его словам, в цифровом будущем все документы и услуги будут digital first – то есть в первую очередь цифровые, а бумажные – по желанию.

"В идеальном цифровом будущем одни страны могут проверять цифровые документы граждан других стран. Подобный проект уже внедряем с польскими коллегами. А для некоторых услуг "Дію" уже использует Канада", – сообщил министр.