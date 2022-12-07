В Украине можно будет использовать цифровые водительськие права, отказавшись от пластика

"Теперь, когда вы получаете водительское удостоверение, можете отказаться от пластика и использовать только цифровые документы. Но в любой момент можно заказать пластиковые права и получить их по почте. Они понадобятся, например, для вождения автомобиля за границей", – написал Федоров.
По его словам, в цифровом будущем все документы и услуги будут digital first – то есть в первую очередь цифровые, а бумажные – по желанию.
"В идеальном цифровом будущем одни страны могут проверять цифровые документы граждан других стран. Подобный проект уже внедряем с польскими коллегами. А для некоторых услуг "Дію" уже использует Канада", – сообщил министр.
Электронный сервис государственных услуг "Дія", созданный Министерством цифровой трансформации, в котором также содержатся цифровые документы граждан, запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко" и другие.