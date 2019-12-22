Украинцы стали реже разводиться – Минюст

В 2019 году в Украине зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов, сообщили в Министерстве юстиции.

В 2019 году в Украине поженились более 227 тыс. пар Фото: pixabay.com

В 2019 году в Украине, по сравнению с прошлым годом, сократилось количество разводов, информирует пресс-служба Министерства юстиции в Facebook.

Согласно данным Минюста, в этом году украинцы в шесть раз чаще женились, чем разводились. Так, в 2019 году в Украине зарегистрировано более 227 тыс. браков, расторгнуто около 37 тыс.

В 2018 году Минюст зарегистрировал почти 54 тыс. разводов. В ведомстве отмечали, что в 2014 году украинцы разводились 38 377 раз, в 2015-м – 34 230 раз, а в 2016-м – 35 463 раза.