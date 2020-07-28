Украинская телеведущая задекларировала более 260 млн грн дохода

Больше всего доходов среди публичных лиц в 2019 году задекларировали телеведущая, футболист и певец – их имена Государственная налогововая служба не раскрывает.

Публичные лица по итогам прошлого года задекларировали к уплате налога более 56 млн грн Фото: depositphotos.com

Украинские звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн грн. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Публичные лица по итогам прошлого года задекларировали к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн грн, военного сбора – почти 7 млн грн.

Самую большую суму доходов зарегистрировала телевизионная ведущая – 261,6 млн грн. На втором месте футболист – 24,5 млн грн, на третьем – певец (15,3 млн грн).

В налоговой не назвали фамилию телеведущей, заработавшей за год рекордную сумму. Однако, скорее всего, речь идет об Оксане Марченко. Ее муж – народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук – в своей декларации указал, что Марченко получила 258,7 млн грн дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments и еще 2,9 млн грн от продажи недвижимости.