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Украинские медучреждения закупают некачественные тесты на COVID-19 – иммунолог

При проверке тестов марки "Эквитест", которые должны определять наличие в крови антител к коронавирусу SARS-CoV-2, оказалось, что они показывают только девять из 15 действительно позитивных результатов, заявил иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой в Киеве Борис Донской.

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Борис Донской: Не надо верить, что если на упаковке набора написано, что он прошел сертификацию и имеет все документы, он идеален
Борис Донской: Не надо верить, что если на упаковке набора написано, что он прошел сертификацию и имеет все документы, он идеален
Фото: lb.ua

Закупленные рядом украинских медучреждений тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 "Эквитест" дают большую погрешность и не показывают все в действительности позитивные результаты, заявил иммунолог киевской лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой Борис Донской. Об этом он сказал в комментарии Delo.ua. Издание 18 февраля опубликовало расследование по поводу закупок тестов коммунальным некоммерческим предприятием "Областной центр крови" Житомирского областного совета.

"Если они их положат на полку и не воспользуются – это будут просто выброшенные деньги. А если этими тест-системами будут активно обследовать пациентов, то получат образцы с неправильными результатами, – заявил Донской. – Если информация неправильная или недостоверная, то она в дальнейшем будет порождать волну других неправильных выводов. Я надеюсь, что на базе этих результатов не будут выставлять или опровергать диагнозы". 

Он сообщил, что по результатам его личной проверки "Эквитест" смог выявить только девять из пятнадцати положительных сывороток. При этом тест-система Vitrotest показала 15 из 15 положительных результатов, а еще один вид тестов – "Диапроф" – не определил ни одного из контрольных положительных образцов, отметил Донской. Эксперт считает, что в данном случае при покупке тестов госучреждение руководствовалось точно не критериями качества.

"Пугает, как работники или руководители лабораторий, которые вынуждены с этими тестами работать, относятся к своим обязанностям. Внутренний лабораторный контроль, в принципе, должна делать каждая лаборатория самостоятельно. Если ей кто-то купил и привез тест-систему, то и лаборатория должна, начиная с ней работать, поинтересоваться параметрами ее качества, сравнить одну с другой, с третьей. Все это просто, доступно на рынке, легко делается. Не надо верить, что если на упаковке набора написано, что он прошел сертификацию и имеет все документы, он идеален. Он может быть не просто не идеальным – он может быть очень низкого качества", – сказал Донской.

Он рассказал, что для своего исследования купил тесты трех производителей, и все они стоят приблизительно одинаково – около 3 тыс. грн. В то время как оптовая закупка Житомирским центром крови была произведена по завышенной цене – 3500 грн за единицу.

"Действительно, тендерная документация на сайте ProZorro свидетельствует, что многие другие больницы покупали эти же наборы у этого же производителя стоимостью 2900 грн за единицу. 6 ноября 2020 года по этой цене приобрело тест-системы коммунальное некоммерческое предприятие "Овруцкая городская больница" Овруцкого городского совета Житомирской области, а 29 сентября 2020-го – коммунальное некоммерческое предприятие "Первомайская центральная городская многопрофильная больница", – отмечает автор статьи Дмитрий Филипенко.

Теги: эпидемия, госзакупки, исследование, больницы, покупки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование, диагноз, Борис Донской
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