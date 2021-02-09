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Степанов: Мы максимально расширили палитру пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не приходят

В интервью изданию "ГОРДОН" министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что налаженные в стране мощности системы тестирования на коронавирус сейчас позволяют проводить 75 тыс. ПЦР-тестов ежесуточно.

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Степанов: В декабре в день по вопросам тестирования было 40 50 звонков, а в январе всего три-четыре
Степанов: В декабре в день по вопросам тестирования было 40–50 звонков, а в январе – всего три-четыре
Фото: Максим Степанов / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что количество проводимых тестов на коронавирус снижается из-за нежелания граждан сдавать анализы.

"Мощности системы по тестированию сейчас составляют, как мы и обещали, 75 тыс. ПЦР-тестов. Хочу напомнить: в начале было 200 тестов в день. Это результат 10-месячного забега. Кроме того, мы рассчитывали, что сможем делать не менее 30 тыс. экспресс-тестов в день. Закупили более 6 млн штук. Но чтобы делать тесты, надо, чтобы люди приходили, а также слаженно работали врачи… С одной стороны, мы максимально расширили палитру пациентов, которым положен бесплатный тест. Любое респираторное заболевание, даже когда голова болит и небольшая температура, или совсем нет температуры, а только насморк – все подпадает под тестирование. Добавили всех контактных. Сделали 2373 пункта тестирования по стране. Есть интерактивная карта... И не идут", – подчеркнул Степанов.

По его словам, благодаря карантинным ограничениям в Украине снизился уровень заболеваемости COVID-19.

"Причем мы систему проверяем по различным, не только прямым, показателям. Смотрим, например, на обращение в контакт-центр Минздрава. В декабре в день по вопросам тестирования было 40–50 звонков, а в январе – всего три-четыре. У нас реально упала заболеваемость. Это заслуга карантинных ограничений. И количество ОРВИ тоже упало, потому что коронавирус и другие респираторные инфекции используют один способ передачи. Когда есть разрыв контактов, падает заболеваемость. Мы также видим позитивную динамику по количеству людей в больницах. Чуть более 18 тыс. на сегодня и становится меньше", – отметил министр.

Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся. Читайте полную версию интервью

9 февраля Степанов сообщил, что на прошлой неделе в Украине было сделано 144 248 тестирований методом ПЦР. За позапрошлую неделю украинцы сдали 145 812 тестов.

По состоянию на 9 февраля в Украине зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции, из них 2565 – за последние сутки. Выздоровело 1 084 608 человек, скончался – 23 771.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, карантин, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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