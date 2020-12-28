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В Украине "очень сильно" упало все, что касается тестирования на COVID-19 – Степанов

Количество образцов, доставленных в лаборатории Министерства здравоохранения Украины для тестирования на коронавирусную инфекцию, на утро 28 декабря составляло более 4 тыс., заявил министр здравоохранения Украины.

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Степанов: Очень сильно упало все, что касается тестирования и доставки образцов в лаборатории
Степанов: Очень сильно упало все, что касается тестирования и доставки образцов в лаборатории
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил 8 декабря на онлайн-брифинге, что на прошлой неделе в стране подтвердили 59 381 случай коронавирусной инфекции, что почти на 11 тыс. меньше, чем на предыдущей. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

При этом министр рассказал, что на прошлой неделе в стране сделали почти 204 тыс. ПЦР-тестов, а на предыдущей – 250,4 тыс. 

"[Количество тестирований] якобы упало. С чем это связано? Мы начали использовать в том числе экспресс-тесты на антиген. Мы эту статистику даем еженедельно – потому что количество медработников, которые делают их, достаточно большое. Например, эти тесты делают семейные врачи. Общее число семейных врачей – больше 23 тыс. Понятно, что [если] давать каждый день эту статистику, есть большой риск искажения статистики. Поэтому мы будем делать это раз в неделю", – сказал Степанов.

Он уточнил, что за прошлую неделю сделали 58 063 тестирований на антиген.

"На позапрошлой неделе эта цифра составляла 34 058. Все количество больных, которое выявили во время тестирования экспресс-тестами – это более 14 тыс. – все легло в статистику заболеваемости. Вообще, что касается тестирований, могу сообщить: на сегодняшнее утро количество образцов, доставленных в лаборатории Минздрава составило чуть более 4 тыс. То есть очень сильно упало все, что касается тестирования и доставки образцов в лаборатории", – добавил Степанов. 

Министр отметил, что в стране расширили число лиц, которых бесплатно тестируют на COVID-19: это не только пациенты с симптомами коронавирусной болезни, но все, у кого есть признаки респираторных заболеваний, контактные лица больных COVID-19. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 28 декабря подтвердили 1,03 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 4,3 тыс.), умерло 17,8 тыс. пациентов, выздоровело –  665,7 тыс.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, статистика, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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