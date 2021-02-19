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"Укрпошта" хотела 23 февраля выпустить марки, посвященные украинской армии. После критики ВСУ от идеи отказались

"Укрпошта" планировала 23 февраля выпустить серию марок, посвященных украинским войскам. В компании заявили, что такая дата выбрана для привлечения внимания и троллинга России. Однако в ВСУ выразили протест против такого решения и предложили перенести введение марок на День украинского добровольца – 14 марта.

"Укрпошта" выпустит марки 14 марта
"Укрпошта" выпустит марки 14 марта
Фото: depositphotos.com

Компания "Укрпошта" 23 февраля планировала выпустить тираж коллекционных почтовых марок в честь украинских военных под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска". Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте "Укрпошты", но сейчас его удалили.

В компании отмечали, что выпуск тиража марок осуществляется при поддержке Министерства обороны Украины. При этом дата предполагаемого выпуска марок совпадала с российским праздником День защитника Отечества, который Украина не отмечает с 2014 года после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Скриншот: ukrposhta.ua
Скриншот: ukrposhta.ua

Против такой инициативы выступили Вооруженные силы Украины. В своем Facebook ВСУ заявили, что протестуют против избрания датой для введения марок 23 февраля.

"23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее численного вида – Сухопутных войск", – говорится в сообщении.

ВСУ потребовали отсрочить дату введения марок и предложили сделать это ко Дню украинского добровольца – 14 марта.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1851364928366089

Директор "Укрпошты" Игорь Смелянский после критики заявил, что дату выбрали, чтобы затроллить Россию. Также по его словам, выход марок 23 февраля точно бы заметили, а если была бы выбрана другая дата, то на марки вряд ли бы обратили внимание.

Как пример он привел марки в честь Героев Небесной Сотни, выход которых в годовщину расстрела на Институтской прошел мимо внимания.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159109000553007

В итоге "Укрпошта" отказалась от даты 23 февраля и решила перенеси дату введения марок на 14 марта, говорится на сайте компании. В компании подчеркнули, что изначальную дату выбрали как инфоповод для привлечения внимания к маркам, и "как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и нам в современной Украине есть, что противопоставить агрессору".

"Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот – украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального Штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" на 14 марта – День украинского добровольца", – говорится в сообщении.

Об отмене празднования Дня защитника Отечества 23 февраля тогдашний президент Петр Порошенко сообщил 24 августа 2014 года, отметив, что праздник Украина не будет отмечать по военному календарю соседнего государства.

А в октября того же года Порошенко подписалуказ об установления Дня защитника Украины 14 октября. 5 марта 2015 года Верховная Рада Украины сделала 14 октября выходным

Теги: Россия, Украина, ВСУ, Укрпошта, Игорь Смелянский
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