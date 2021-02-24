"Укрспирт" подписал договор с рекрутерами, которые проведут отбор на должность руководителя

Конкурсный отбор на должность главы государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" проведет Amrop Ukraine (ООО Экзекьютив Серч Юкрейн). Соответствующий договор подписан 24 февраля на основе результатов открытого и публичного аукциона на сайте ProZorro, сообщила пресс-служба "Укрспирта".
"Задача перед рекрутерами стоит непростая, ведь спиртовая отрасль является специфической, а сам Укрспирт оставался без полноправного руководителя семь лет", – заявил и. о. директора Укрспирта Сергей Блескун.
Он отметил, что сейчас предприятие находится в процедуре приватизации, которую нужно завершить.
Блескун был назначен исполняющим обязанности директора "Укрспирта" 23 октября 2019 года. До него и.о. директора был Юрий Лучечко.
1 июля 2020 года вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта.
11 сентября Фонд государственного имущества Украины сообщил о начале приватизации предприятий спиртовой отрасли. В ведомстве рассказали, что на первом этапе на аукционы выставят 16 предприятий, входящих в состав госпредприятия "Укрспирт".
"Укрспирт" является крупнейшим производителем спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Общая производственная мощность госпредприятия – более 36 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.