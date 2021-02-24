"Укрспирт" подписал договор с рекрутерами, которые проведут отбор на должность руководителя

И. о. директора Укрспирта Сергей Блескун заявил, что госпредприятие Укрспирт семь лет оставался без полноправного руководителя.

"Укрспирт" – крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине Фото: Укрспирт / Facebook

Конкурсный отбор на должность главы государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" проведет Amrop Ukraine (ООО Экзекьютив Серч Юкрейн). Соответствующий договор подписан 24 февраля на основе результатов открытого и публичного аукциона на сайте ProZorro, сообщила пресс-служба "Укрспирта".

"Задача перед рекрутерами стоит непростая, ведь спиртовая отрасль является специфической, а сам Укрспирт оставался без полноправного руководителя семь лет", – заявил и. о. директора Укрспирта Сергей Блескун.

Он отметил, что сейчас предприятие находится в процедуре приватизации, которую нужно завершить.

Блескун был назначен исполняющим обязанности директора "Укрспирта" 23 октября 2019 года. До него и.о. директора был Юрий Лучечко.