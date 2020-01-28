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"Укрзалізниці" необходимо более 50 млрд грн на обновление локомотивного парка

Лишь 5% всех локомотивов "Укрзалізниці" моложе 25 лет, отметил член правления АО "Укрзалізниця" Франтишек Буреш.

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Для модернизации поездов "Укрзалізниці" необходимо 51 млрд грн
Для модернизации поездов "Укрзалізниці" необходимо 51 млрд грн
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Для обновления локомотивного парка "Укрзалізниці" необходимо около 51,2 млрд грн в течение шести лет. Об этом заявил член правления АО "Укрзалізниця" Франтишек Буреш, сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" 27 января.

Буреш отметил необходимость производить новые локомотивы на отечественных предприятиях, так как "Украина богата специалистами в сфере железнодорожного транспорта".

Член правления также сообщил, что к 2025 году планируется с привлечением украинских производителей восстановить и модернизировать 1023 локомотива и капитально отремонтировать 1049 единиц тягового подвижного состава. Кроме того, отечественные предприятия будут участвовать в инновационных проектах по уменьшению расхода топлива и внедрению энергосберегающих технологий.

Франтишек Буреш отметил, что парк локомотивов "Укрзалізниці" на сегодняшний день морально и физически устарел: износ электровозов составляет 94,4%, тепловозов – 98,3%. Из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц, или 5,3%, моложе 25 лет.

В феврале 2018 года "Укрзалізниця" и General Electric заключили контракт на $1 млрд на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов. "Тризубы" обошлись предприятию в $140 млн.

В декабре 2019 года "Укрзалізниця" заключила с американской корпорацией General Electric второй договор на закупку локомотивов. 

Теги: Укрзалізниця, поезд, Франтишек Буреш
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