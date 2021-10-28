ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Укрзалізниця" возобновила движение поездов на участке, где с рельсов сошли 10 вагонов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Схождение вагонов с рельсов привело к нарушению габаритов путей, отмечали железнодорожники
Схождение вагонов с рельсов привело к нарушению габаритов путей, отмечали железнодорожники
Фото: depositphotos.com

28 октября возобновилось движение поездов в Житомирской области, где сошли с рельсов 10 пустых грузовых вагонов. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба АО "Укрзалізниця".

Первый пассажирский поезд №30 "Ужгород – Киев" отправился со станции Чернорудка Житомирская области, он проедет по парному пути следования. Задержка поезда составила более одного часа.

"В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой", – отметили в релизе.

В  "Укрзалізниці" не уточнили причин схода вагонов.

Контекст:

В Житомирской области 27 октября с рельсов сошли 10 пустых вагонов. Инцидент произошел недалеко от поселка Чернорудка, схождение вагонов с рельсов привело к нарушению габаритов двух путей.

Вследствие аварии поезд №764 "Одесса – Киев" следовал измененным маршрутом.

Теги: Укрзалізниця, маршрут, Житомирская область, поезда, вагоны
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Опять между девочкам пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской
"Опять между девочкам пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской
Оголенная и с пальцем во рту. Дорофеева показала новое фото
Оголенная и с пальцем во рту. Дорофеева показала новое фото
"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов
"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов
"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео
"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео
48-летняя Клум крупным планом показала промежность и ягодицы
48-летняя Клум крупным планом показала промежность и ягодицы
"Ух ты, там есть дырочка?", "Бухая, отвечаю". Седокова в откровенном наряде неестественно оттопырила пятую точку
"Ух ты, там есть дырочка?", "Бухая, отвечаю". Седокова в откровенном наряде неестественно оттопырила пятую точку
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
Димопулос показала соски и рассказала, как избавилась от волос на теле
Димопулос показала соски и рассказала, как избавилась от волос на теле
"С благодарностью от Киану". Ривз после съемок в боевике подарил своим четверым каскадерам часы за $10 тыс. Фото
"С благодарностью от Киану". Ривз после съемок в боевике подарил своим четверым каскадерам часы за $10 тыс. Фото
"Катя не прекращает стебаться над украинцами". Осадчая нарвалась на хейт после поста об элитном авто
"Катя не прекращает стебаться над украинцами". Осадчая нарвалась на хейт после поста об элитном авто
"Я знаю, почему так долго тебя ждал". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал фото новорожденной дочери
"Я знаю, почему так долго тебя ждал". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал фото новорожденной дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS