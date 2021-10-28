"Укрзалізниця" возобновила движение поездов на участке, где с рельсов сошли 10 вагонов

Первый пассажирский поезд №30 "Ужгород – Киев" отправился со станции Чернорудка Житомирская области, он проедет по парному пути следования. Задержка поезда составила более одного часа.

"В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой", – отметили в релизе.

В "Укрзалізниці" не уточнили причин схода вагонов.