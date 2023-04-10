"Укрзалізниця" запустила новый поезд из Львова в Краматорск

"С первой поездки заполнен на 100%! Украинский Краматорск полон жизни, несокрушимого мужества... и ожиданий на правосудие для преступников, которое придет неотвратимо", – говорится в сообщении.

В компании отмечали, что этот рейс символично стартовал 8 апреля – в годовщину ракетного удара оккупантов по железнодорожному вокзалу Краматорска, когда там были тысячи эвакуирующихся людей.

Спустя полгода после удара вокзал снова заработал, движение поездов в Краматорск было возобновлено. Туда ездили на поезде из Киева "те, кто не был дома с начала полномасштабного вторжения, а также те, кто хотел увидеться с близкими, с которыми их разлучила война".

"Эти рейсы стали настолько важными, что железная дорога назначила еще один поезд в Краматорск, который стартует как раз 8 апреля, на этот раз из Львова. Билеты на первый рейс были выкуплены полностью, и это стало еще одним символом того, что железная дорога, как и Украина, не остановит движение никогда", – добавили в "Укрзалізниці".