"Умениями, навыками и хитростью". Хомчак описал тактику возможного применения ВМС Украины против ВМС РФ

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак задался вопросом, подпустят ли российские военные корабли боевые катера Украины в случае вероятного противостояния.

В случае противостояния на море между Военно-морскими силами Украины и ВМС России украинцам нужно действовать в том числе хитростью. Такое мнение главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак выразил "Апострофу" в интервью, опубликованном 6 декабря.

"Мне нужны [малые боевые] катера Mark VI. Шесть нам дают. Они скоростные, с дальностью применения до 20 км. Это как раз тот элемент, который сегодня необходим. Но 20 км – это максимальная дальность, а эффективность у него будет 16 км. И тут возникает вопрос, а каждый ли российский корабль его подпустит на такое расстояние? Поэтому здесь надо уже отрабатывать тактику применения Военно-морских сил Украины с умениями, навыками и хитростью", – сказал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что на стадии подписания находится договор с Великобританией о производстве для Украины восьми ракетных катеров с ракетами NSM, дальность поражения которых составляет 180 км.

"Мне нужен корвет. Мне как можно скорее нужен современный корвет, а дальше вопрос не ко мне, а к политикам или экономистам. Мне все равно, где они мне достанут этот корвет. Но мне необходимы для флота четыре корвета – это тот минимум, который сегодня нужен", – рассказал также Хомчак.

В июле США согласовали передачу Украине до 16 патрульных катеров Марк VI, а также необходимого сопутствующего оборудования к ним на общую сумму в $600 млн.