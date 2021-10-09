Умер один из первых украинских ІТ-предпринимателей Алексей Мась

"Ты ушел из жизни слишком рано… Болезнь не дала завершить тебе начатое", – написал он.

Один из его родственников рассказал, что последние месяцы отменял даже виртуальные встречи, пишет "Детектор медиа".

Мась – один из первых успешных украинских интернет-предпринимателей. Он создал, а в 2012 году за $0,5 млн продал почтовый сервис Mail.ua. Его приобрел Mail.ru, после чего украинские пользователи перешли на российскую платформу.

Также он соучредитель Украинской баннерной сети. Кроме того, Мась запустил файлообменник Infostore.org, который закрылся в 2008 году.

В 2019 году онлайн-предприниматель запустил проект по созданию конструктора соцсетей с гибкими правилами – "Крафтовые соцсети", который финансировали донатеры.