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В аэропорту Запорожья пассажирка ударила пограничницу, ее госпитализировали – ГПСУ

Конфликт в аэропорту Запорожья между прибывшей из Египта туристкой и сотрудницей Госпогранслужбы произошел из-за багажа.

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Инцидент произошел в аэропорту Запорожья
Инцидент произошел в аэропорту Запорожья
Фото: dpsu.gov.ua

Утром 7 февраля в Международном аэропорту Запорожье произошел конфликт между пассажиркой, прибывшей из Египта, и сотрудницей Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Об этом проинформировал сайт Госпогранслужбы.

"Рейсом Шарм-эль-Шейх – Запорожье прибыла семейная пара. Муж с женой, вероятно выпившие, решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы. На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы. От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа", – сказано в сообщении.

В ГПСУ отметили, что муж пассажирки "на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался сопротивляться".

"Пограничница госпитализирована, также пострадавшая обратилась в управление полиции с заявлением о получении телесных повреждений. За злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей по отношению к пассажирам составлены административные протоколы", – рассказали в ведомстве.

Теги: Запорожье, полиция, аэропорт, Госпогранслужба, туристы, ГПСУ, конфликт, Шарм-эль-Шейх, пассажиры, багаж
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