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В Беларуси задержали украинских волонтеров, Офис генпрокурора направил запрос о выдаче 28 вагнеровцев. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 12 августа.

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В Беларуси четвертый день протестов после выборов президента
В Беларуси – четвертый день протестов после выборов президента
Фото: EPA

Наемники ЧВК "Вагнер"

Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 членов российской частной военной компании "Вагнер".

"Всем 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в Офисе гепрокурора.

В Минске задержали украинских волонтеров

В Беларуси  четвертый день протестов после выборов президента. Протестующие начали блокировать дороги

В Минске задержали волонтеров украинской благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева. 

Спиваков отказался от белорусского ордена

Российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил в 2014 году президент Беларуси Александр Лукашенко. Музыкант обратился к Лукашенко с открытым письмом, в котором заявил, что он на стороне народа Беларуси, который требует соблюдения прав и свобод, включая право на мирные протесты.

Дело Шеремета

Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и военнослужащего Сил специальных операций Андрея Антоненко об изменении меры пресечения. Антоненко останется под арестом, срок которого истекает 14 сентября.

Закон об оборонных закупках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об оборонных закупках", принятый Верховной Радой 17 июля. Закон предусматривает создание конкурентной среды, предотвращение коррупции в сфере оборонных закупок, обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

"Ощадбанк" выиграл у "Сбербанка России" суд

"Ощадбанк" выиграл судебный спор у "Сбербанка России" за право эксклюзивно использовать название "Сбербанк" на территории Украины.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Павел Шеремет, Минск, Ощадбанк, Владимир Спиваков, волонтеры, Вагнер, Офис генпрокурора, Андрей Антоненко, протесты в Беларуси
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