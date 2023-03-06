В "Дії" появилась возможность получить электронные судебные решения

"До этого нужно было ехать в суд, стоять в очередях и собирать кучу документов. Сейчас делаете несколько кликов в приложении – и судебное решение у вас", – написал министр.

Он уточнил, что для того, чтобы воспользоваться нововведением, необходимо обновить приложение до последней версии.

"Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог. В нем отражается результат судебного дела. Используется во многих жизненных ситуациях. Например, документ можно предоставить органам ГРАГС для подтверждения развода с партнером. Или показать органам МВД, чтобы забрать права, которые у вас до этого изъяли", – пояснил Федоров.

Он также добавил, что электронные судебные решения – это часть глобальной цифровизации судебной системы Украины. Ранее Минцифры запустило в "Дії" уведомления о судебных делах.