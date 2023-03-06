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В "Дії" появилась возможность получить электронные судебные решения

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Федоров отметил, что электронные судебные решения это часть глобальной цифровизации судебной системы Украины
Федоров отметил, что электронные судебные решения – это часть глобальной цифровизации судебной системы Украины
Фото: FEDOROV / Telegram

В приложении "Дія" появилась возможность получить электронные судебные решения. Об этом 6 марта в Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"До этого нужно было ехать в суд, стоять в очередях и собирать кучу документов. Сейчас делаете несколько кликов в приложении – и судебное решение у вас", – написал министр.

Он уточнил, что для того, чтобы воспользоваться нововведением, необходимо обновить приложение до последней версии.

"Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог. В нем отражается результат судебного дела. Используется во многих жизненных ситуациях. Например, документ можно предоставить органам ГРАГС для подтверждения развода с партнером. Или показать органам МВД, чтобы забрать права, которые у вас до этого изъяли", – пояснил Федоров.

Он также добавил, что электронные судебные решения – это часть глобальной цифровизации судебной системы Украины. Ранее Минцифры запустило в "Дії" уведомления о судебных делах.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 90 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, документы, Михаил Федоров, суд, приложение Дія, Минцифры
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