В Дании задержали подозреваемого в наркоторговле украинца. Его экстрадировали в Украину

50-летний гражданин Украины подозревается в создании преступной группы, которая занималась изготовлением и продажей амфетамина в Житомирской и Винницкой областях. Он выехал из Украины по загранпаспорту родного брата, но при содействии Интерпола был задержан в Дании.

В Украину из Дании экстрадировали 50-летнего гражданина Украины, подозреваемого в создании преступной группы, которая занималась производством и продажей амфетамина, сообщил 2 февраля департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook.

В департаменте заявили, что за деятельностью преступной группы следили с 2018 года. В 2019-м после сбора доказательств были задержаны четверо подозреваемых. Однако предполагаемый организатор группы сбежал за границу, "воспользовавшись визуальным сходством с родным братом, по его загранпаспорту незаконно пересек границу Украины в направлении Польши".

"Беглеца объявили в международный розыск. Более года злоумышленник скрывался от правоохранительных органов. Однако при содействии Национального центрального бюро Интерпола в Королевстве Дания 50-летнего жителя Житомира задержали и экстрадировали в Украину", – отметили в Нацполиции.

В сообщении говорится, что задержанным участникам группы объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.