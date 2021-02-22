В детсаду в Тернопольской области произошла вспышка острой кишечной инфекции – ГСЧС

Из девяти воспитанников детсада в селе Джурин Тернопольской области, у которых обнаружили острую кишечную инфекцию, двух госпитализировали, отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Всего в детсаду было 16 детей Фото: pixabay.com

21 февраля в селе Джурин Тернопольской области у воспитанников детсада обнаружили кишечную инфекцию. Об этом 22 февраля проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В селе Джурин Чертковского района в дошкольном учебном заведении лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у девяти детей (2014–2018 годов рождения), из них два ребенка находятся на стационарном лечении и семь детей лечатся амбулаторно", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние здоровья больных удовлетворительное.

"Всего в детсаду находилось 16 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", – отметили в ГСЧС.