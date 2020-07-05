В детском саду в Тернополе пятеро воспитанников заболели COVID-19

В Тернополе временно закрыли детский сад, в котором зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом 5 июля сообщил в Facebook городской штаб по борьбе с коронавирусом.
"Работу тернопольского сада №6 временно приостанавливают. У пяти воспитанников одной группы лабораторно подтвердили коронавирус", – говорится в сообщении.
С целью недопущения распространения COVID-19 среди детей и персонала учреждение закрыли на 14-дневный карантин.
С начала вспышки, по данным штаба, в Тернополе заболело 459 человек, из которых 118 выздоровели, двое скончались.
В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 823 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло 48 500.