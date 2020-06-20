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В Днепре арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

Жителя Днепра, подозреваемого в убийстве полицейского Дарвина Потуданского, суд решил взять под стражу без альтернативы залога.

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Подозреваемому избрали меру пресечения
Подозреваемому избрали меру пресечения
Фото: dp.npu.gov.ua

Индустриальный райсуд Днепра избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве 26-летнего оперуполномоченного Шевченковского райотдела полиции Дарвина Потуданского. Об этом 20 июня проинформировала полиция Днепропетровской области.

"49-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога. Задержанным оказался ранее не судимый житель города Днепра", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 июня. По данным полиции, злоумышленник, которого пытались задержать за разбойное нападение, несколько раз выстрелил в Потуданского. "Раненому удалось выхватить оружие у нападавшего, задержать его и надеть на него наручники", – рассказали правоохранители. От полученных ран полицейский умер.

Теги: убийство, полиция, арест, Днепр, нападение, полицейский, суд
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