В Днепре уволили руководителя лабораторного центра из-за возможного искажения результатов тестов на COVID-19

Главу лабораторного центра Днепра Александра Штепу уволили 22 мая, сообщили в Днепропетровском областном совете.

За прошедшие выходные лаборатория в Днепре протестировала 1 тыс. человек Фото: EPA

Руководителя лабораторного центра Днепра Александра Штепу уволили из-за подозрения лаборатории в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Днепропетровского областного совета на странице в Facebook.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причина расследования – подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19", – говорится в заявлении.

В облсовете сообщили, что Штепу уволили 22 мая.

"Работу по проведению тестирования населения области на коронавирус восстановили за выходные. За субботу и воскресение лаборатория протестировала 1 тыс. человек", – добавили в пресс-службе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились.

В Днепропетровской области зафиксировали 875 случаев заболевания COVID-19.