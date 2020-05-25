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В Днепре уволили руководителя лабораторного центра из-за возможного искажения результатов тестов на COVID-19

Главу лабораторного центра Днепра Александра Штепу уволили 22 мая, сообщили в Днепропетровском областном совете.

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За прошедшие выходные лаборатория в Днепре протестировала 1 тыс. человек
За прошедшие выходные лаборатория в Днепре протестировала 1 тыс. человек
Фото: EPA

Руководителя лабораторного центра Днепра Александра Штепу уволили из-за подозрения лаборатории в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Днепропетровского областного совета на странице в Facebook.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причина расследования – подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19", – говорится в заявлении.

В облсовете сообщили, что Штепу уволили 22 мая.

"Работу по проведению тестирования населения области на коронавирус восстановили за выходные. За субботу и воскресение лаборатория протестировала 1 тыс. человек", – добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/dniprorada/posts/3355650631120870

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились.

В Днепропетровской области зафиксировали 875 случаев заболевания COVID-19.

Теги: Днепр, расследование, Минздрав, работа, подозрение, увольнение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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