В Днепропетровской области 15 священников заболели COVID-19

Специалисты Днепропетровской области проверили 29 контактных лиц, девять из которых дали положительный результат на COVID-19.

Всего в Днепропетровской области COVID-19 подтвердили у 1275 человек Фото: depositphotos.com

В Днепропетровской области случилась вспышка COVID-19 среди священников. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Днепропетровского облсовета.

"В период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Шестеро из заболевших госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции", – говорится в сообщении.

Специалисты установили круг контактных лиц по месту жительства и месту проведения богослужений. В общем их 29 человек, из которых девять дали положительный результат на COVID-19.

В помещениях религиозных организаций проводят дезинфекцию.

В облсовете не исключают возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан, так как в Днепре и Петропавловке за две недели в богослужениях могли принимать участие более 2 тыс. человек.

По данным на 23 июля, в Днепропетровской области COVID-19 подтвердили у 1275 человек, из них 1067 выздоровели, один человек умер. Всего в Украине заболел 61 851 человек, умер – 1551.